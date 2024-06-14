Кабінет міністрів розширив перелік безоплатних стоматологічних послуг для військових та ветеранів.

Зокрема, йдеться про процедуру зубопротезування, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Зміни стосуються ветеранів війни, учасників бойових дій, військовослужбовців, які виконують бойові завдання, але поки не мають статусу учасника бойових дій, та людей, що отримали інвалідність внаслідок війни.

Відтепер вони зможуть безоплатно отримати такі послуги:

просте та складне видалення зуба;

відновлення зуба без/з використанням анестезії та без/з лікуванням каналів;

відновлення зуба включно з пломбуванням каналів з використанням анестезії.

Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 24 952 гривні на одного пацієнта.

Незабаром Національна служба здоров’я України почне приймати пропозиції від медзакладів, які бажають долучитися до проєкту. Стати учасниками програми можуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Нагадаємо, пілотний проєкт із безоплатного протезування зубів для військових уряд запустив наприкінці лютого 2024 року. На фінансування проєкту з державного бюджету було виділено 750 мільйонів гривень.

У Миколаївській області військовослужбовці та ветерани можуть безоплатно отримати послуги зубопротезування у лікарнях. Послуги можна отримати в обласній клінічній стоматологічній поліклініці та в міській лікарні Снігурівки.