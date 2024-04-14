Укриття в одній з миколаївських шкіл, архівне фото «НикВести»

У підвалі Баштанського ліцею №2 цього року планують облаштувати найпростіше укриття. Ці роботи оцінили у понад 2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Замовник робіт — відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради, який вже вдруге оголошує тендер на облаштування укриття. Перший оголошували у березні 2024 року. Тоді участь взяла одна компанія – виробниче обʼєднання «Каскад» з пропозицією 2 мільйона гривень за виконання робіт. Однак замовник відхилив цю пропозицію, оскільки вона «не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».

Тепер відділ освіти оголосив повторні торги. Підрядник повинен буде облаштувати найпростіше укриття у підвальному приміщенні ліцею до 30 червня 2024 року.

За 2 мільйона гривень підрядник повинен виконати в приміщенні будівельні та монтажні роботи, встановити світлове сповіщення про пожежу, відремонтувати туалети та встановити вентиляцію.

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Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.