Пошкоджений підʼїзд будинку на Крилова в Миколаєві, фото: «НикВести»

Для остаточного розуміння того, чи підлягає зруйнований підʼїзд багатоповерхівки на Крилова, 54 відновленню, департамент житлово-комунального господарства замовив третю експертизу.

Про це йдеться в статті «НикВести» Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за пів року?

До цього і самі жителі, і департамент ЖКГ вже проводили незалежні експертизи. Але вони обидві дали протилежні відповіді: і демонтаж, і відновлення. Через це в ДЖКГ замовили третю екпертизу. Фахівці з Києва мають завершити і надати фінальну відповідь до кінця квітня.

«Ми замовили третій технічний звіт у київського інституту, який на сьогоднішній день веде технічні умови і допомагає в проєктуванні загалом панельних будинків», – уточнив заступник директора департаменту Ігор Набатов.

Голова правління ОСББ Олена вважає, що наврядчи уточнююча експертиза свідчитиме про необхідність відновлення, адже за два роки без перекриття дім суттєво постраждав зсередини.

«За висновками першої екпертизи сьомий під'їзд мали демонтувати, шостий – відновлювати. Тому що там теж частина зачепила верхніх квартир дві. За цим планом і збиралися йти. Чекали, поки там департамент зробить проєкт. Але жителі сьомого під'їзду стали проти демонтажу. Їх можна було тоді зрозуміти, тому що неясно було, як працює система видачі сертифікатів. Люди нервували. Вони не погодились, стали проти, і замовили другу експертизу за власний кошт. Вона показала, що можна відновити сьомий під'їзд. І департамент замовляє третю експертизу. Вже, як кажуть, уточнюючу. Але, на жаль, я так думаю, що все-таки треба демонтувати під'їзд. Він два роки простояв без даху. Дві зими, вірніше, пережив. І вже почалися обрушення. Нещодавно, буквально, жителі шостого під'їзду відчули, як там щось падає. Ми пішли, подивилися, викликали спеціалістів. В департамент дзвонили. Критичного наче нічого не було. Якби з самого початку взялися його відновлювати, може і можна було б зберегти. Але так як тягнулося все довго і нудно. І пішли, звісно, порушенням», — розповіла Олена.

Проте якщо експертиза буде якісною і покаже, що будинок підлягає відновленню, пояснив раніше «НикВести» директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний, то єдине, що можна буде зробити — замовити проєкт на відновлення будинку і пропонувати донорам реалізувати його.

Зараз жителі зруйнованих квартир десятиповерхівки частково отримують сертифікати на нове житло. Проте на пацзі це питання у мешканців квартир з 1 по 4 поверх, адже за рішенням другої експертизи вони виявились неушкодженими.

«Хто подався на сертифікат, то у нас деякі купили вже квартири. Єдине, що зараз вийшло так, що за другою експертизою нижні поверхи з 1 по 4 там начебто цілі квартири. Тому поки не буде висновків третьої експертизи, сертифікати отримати вони не можуть. Такий, звісно, колапс. Питання ще в тому, що у деяких не в порядку документи. Отримати сертифікат можна тільки, якщо квартира зареєстрована в останніх державних реєстрах, є деякі квартири не приватизовані. У них там взагалі біда виходить. Я не знаю, як вони будуть це все вирішувати з ними», — пояснила вона.

Зруйнований будинок на Крилова, 54

Ворожий удар по будинку на Крилова, 54 стався у вересні 2022 року. Тоді по будівлі вдарили ракетами типу С-300.

Про відмову власників квартир по Крилова, 54 щодо демонтажу частини напівзруйнованого будинку стало відомо в середині жовтня 2023 року. Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не знають як вирішувати цю проблему.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків. Водночас директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний повідомив, що якщо місцеві й надалі будуть відмовляти у демонтажі, то у подальшому отримають мінімальні шанси на відновлення будинку.

У листопаді 2023 року жителі багатоповерхівки замовили незалежну експертизу напівзруйнованої ворожим обстрілом будівлі, яка дала відповідь, що дім можна відновлювати.