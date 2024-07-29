Баштанський ліцей №1, фото: Баштанська територіальна громада

В місті Баштанка в Миколаївській області реконструюють протирадіаційне укриття в будівлі ліцею №1 за 14 мільйонів 754 тисячі 814 гривень.

Відповідний тендер оголошено в системі публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради. Будівельні роботи мають виконати до 15 грудня 2024 року. Пропозиції приймаються до 8 серпня.

Фінансуватись роботи будуть з місцевого та державного бюджетів. Субвенція була погоджена ще минулого року.

За понад 14 мільйонів гривень підрядник має звалити дерева мʼяких порід, видалити кощову поросль та перевезти деревину.

Також у тендерній документації вказані наступні роботи: розбір бетонних сходів, фундаменту входу в укриття та залиття нового фундаменту.

В укритті мають облаштувати внутрішні стіни, перегородки, металеві перемички, закласти отвори та підсилити плити перекриття; обладнати для учнів пандус, вхід та аварійний вихід, протипожежний водопровід, вентиляцію, водопостачання, каналізацію, систему оповіщення про пожежу, обладнати укриття відеоспостереженням, прокласти інтернет.

Також підрядник має виконати благоустрій території.

Нагадаємо, в липні Кабінет Міністрів України затвердив виділення субвенції на облаштування двох укриттів у Миколаївській області.