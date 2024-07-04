Логістичний термінал «Укрпошти» в Одесі, фото: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

«Укрпошта» відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі. Він дозволить швидше обробляти й доставляти відправлення для всього півдня України.

Загалом термінал може обробляти до 270 000 посилок на добу, повідомили в «Укрпошті».

Логістичний термінал «Укрпошти» в Одесі, фото: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер Логістичний термінал «Укрпошти» в Одесі, фото: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Це дозволить доставляти відправлення жителям Одещини, Херсонщини та Миколаївщини протягом доби після сортування, додали там.

«На новому терміналі «Укрпошти» встановлене обладнання та програмне забезпечення українського виробника, яке обробляє три посилки на секунду», — розповіли в компанії.

Наразі «Укрпошта» встановила вже 17 автоматизованих ліній в 7 містах України: 9 ліній сортують дрібні відправлення, 8 — великі посилки. А завершити автоматизацію потужностей у всіх 7 терміналах та 16 логістичних центрах «Укрпошта» планує до кінця цього року.

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