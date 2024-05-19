Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна вже надала Україні 80 ракет для протиповітряної оборони від початку травня. Ще 20 ракет відправлять до початку червня.

Про це він сказав в інтерв’ю для Sun.

Видання пише, що заява Шаппса пролунала на тлі наступу російських військ у Харківській області, який британський міністр назвав «тривожним дзвінком для Заходу».

Крім ракет для ППО, у травні Велика Британія вже надіслала до України 20 броньованих машин-амфібій Viking і понад 4000 одиниць військового одягу.

Нагадаємо, раніше Велика Британія анонсувала виділення найбільшого пакета військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 617 млн доларів). До нього, зокрема, мали ввійти понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow.