Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Жителі Миколаєва, домівки яких були повністю зруйновані внаслідок обстрілів, придбали 26 квартир та один приватний будинок за програмою «єВідновлення».

Такі дані станом на 20 лютого 2024 року оприлюднив міський голова Олександр Сєнкевич.

Наразі комісія сформувала 82 житлові сертифікати на загальну суму 86,3 мільйони гривень для компенсації миколаївцям за зруйноване житло, повідомив він.

«Вже придбано 26 квартир та один приватний будинок на суму 33,6 мільйони гривень», — написав Олександр Сєнкевич.

Мер також додав, що інші родини поступово підшуковують собі житло та укладають угоди.

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«єВідновлення» на Миколаївщині

Миколаївщина увійшла до областей-лідерів, де подали найбільше заявок за програмою «єВідновлення». Однак станом на червень 2023 року область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Згодом, у січні 2024 року, Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення», повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі триває робота з виплати коштів за пошкоджене житло внаслідок підриву Каховської ГЕС у постраждалих громадах — Снігурівській та Горохівській. Проте, скільки людей отримали гроші та про яку суму йде мова, поки що невідомо.

Всього в області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

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