У Миколаєві у водія автобусу забрали магнітолу через прослуховування російської музики. Фото для ілюстрації

У Миколаєві у водія автобуса, що курсує маршрутом №82, забрали магнітолу через прослуховування російської музики.

Про це «НикВести» повідомили в організації «Приватавтолюкс», яка займається перевезеннями пасажирів по даному маршруту.

Нагадаємо, пасажири поскаржилися, що чоловік вмикає російських виконавців, а на зауваження реагує лайкою. Миколаївці вважають таку поведінку водія знущанням над над памʼяттю про загиблих українців. За словами пасажирів, на зауваження про третій рік повномасштабної війни водій відповідає, що «в нього нема війни».

У компанії зазначили, що це вже третя скарга на водія транспортного засобу. Раніше з чоловіком проводили бесіди, однак це не спрацювало.

— Вчора, після того як ми отримали скаргу, ми вилучили у водія магнітофон, тому зараз від їздить взагалі без магнітофону. Це вже третя скарга на нього, раніше ми просто спілкувалися, попереджали, він говорив, що більше не буде вмикати російську музику. Але це не працювало, тому ми тепер забрали магнітофон і він їздить взагалі без музики, — сказав директор «Приватавтолюкс» Артур Сизоненко.

Він також пояснив, що за можливості організація звільнила б чоловіка, однак наразі не можуть, через дефіцит громадського транспорту за вказаним маршрутом.

— Ми б могли його і звільнити, але у нас маршрут 82 дуже важливий для містян, там курсує і так мало транспорту. Якщо б ми змінили водія, то втратили і транспорт, тому що це його особистий транспортний засіб, — сказав Артур Сизоненко.

Зазначимо, що з 7 жовтня 2022 року набув чинності Закон номер 2310-IX, котрий передбачає обмеження відтворювання музики та фільмів у громадському транспорті. Це стосується також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Нагадаємо, подібна ситуація виникла у Миколаєві у березні минулого року. Тоді після скарги на шансон та іншу російськомовну музику, яка лунала у маршрутці №21, водія також змусили прибрати з салону магнітолу.