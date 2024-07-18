Проспект Центральний у Миколаєві. Фото з відритих джерел

Депутат Миколаївської міської ради представник партії «Пропозиція», член комісії з питань перейменування Володимир Топчий виступив проти рішення топонімічної комісії щодо перейменування вулиць Лягіна, Фалєєвської та Потьомкінської, наголошуючи на їхньому історичному значенні для міста.

У своєму дописі на Facebook він підкреслив важливість зваженого підходу до перейменування вулиць і закликав до узгодження з місцевими мешканцями через референдум.

Депутат Миколаївської міської ради представник партії «Пропозиція» Володимир Топчий

Володимир Топчий наголосив, що історія міста є невід’ємною частиною його ідентичності. Він висловив повагу до пам'яті загиблих солдатів ЗСУ, зазначивши, що нова історія України пишеться зараз, але при цьому не можна забувати про події, що сталися 50, 100 та 200 років тому.

— Так, безумовно, є необхідність у перейменуванні деяких вулиць міста, але, як на мене, не можна бездумно підходити до історії. Насамперед я хочу сказати про мою безмірну повагу до пам'яті загиблих солдатів ЗСУ, які віддали свої життя за нашу свободу. Нині Україна пише свою нову історію. Приклади мужності та стійкості ляжуть новими золотими листами в історію. Але я проти того, щоб з історії міста виморювалися події, що минули 50, 100 та 200 років тому, якими пишаються миколаївці. Як ставитись нам до корабелів, які будували на верфях міста «Святий Миколай» та авіаносці «Київ», «Мінськ», «Тбілісі»? Дуже нескоро в майбутньому місто буде здатне на подібне. Боротьба з історією є безперспективною, – написав він.

Володимир Топчий підкреслює, що перейменування вулиць має бути зважене, історично виправдане та узгоджене з жителями міста. Він виступає проти рішень, прийнятих без належного обговорення, і вважає, що такі питання повинні вирішуватися шляхом референдуму.

— І не можна для кон'юнктури або особистих інтересів змінювати назву вулиць раз на рік. Будь-яке перейменування має бути зважене, історично виправдане та, безумовно, узгоджене з жителями міста, аж до референдуму. Не можуть кілька людей, або навіть десятків людей, прикриваючись різними гаслами та навішуючи ярлики на інших, нав'язувати свої бажання та вимоги городян. Я не претендую на абсолютну істину, не нав’язую свою думку, але й не хочу, щоб чужу думку нав’язували мені. І ще невідомо, хто з нас є найбільшим патріотом нашої України, – заначив він.

Вулиця Лягіна у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Перейменування Лягіна – це наруга над пам'яттю живих та мертвих ветеранів

Однією з вулиць, яку планується перейменувати, є вулиця Лягіна. Володимир Топчий нагадує, що Лягін був героєм Другої світової війни, який очолював підпілля у місті та віддав своє життя за свободу. Незважаючи на те, що він був співробітником НКВС, це не повинно знецінювати його внесок у визволення міста.

— Я проти перейменування вулиці Лягіна – героя Другої світової війни, людини, який очолював підпілля у місті та віддав своє життя за нашу свободу. Мені кажуть, що він був співробітником НКВС, а хіба тоді він міг ним не бути? Хіба не були членами комуністичної партії та НКВС ті солдати, котрі лежать у нас на головній площі міста біля Вічного вогню? Що ж, давайте викопаємо їхні кістки, зрівняємо із землею їхні могили та заллємо брудом Вічний вогонь. Перейменування вулиці Лягіна – це наруга над пам'яттю живих та мертвих ветеранів Другої світової війни.

Вулицю Лягіна можуть перейменувати з урахуванням збереження історичної назви на Різдвяну.

Вулиця Фалєєвська — названа на честь першого городянина Миколаєва

Володимир Топчий також виступає проти перейменування вулиці Фалєєва, першого городянина Миколаєва, який будував місто. Він згадує, як у 30-ті роки його могилу осквернили, і тепер хочуть знову зневажити його ім'я.

— Я проти перейменування вулиці Фалєєва, людини, яка будувала це місто і була першим городянином міста, була купцем і народилася у місті Кременчуці. У тридцяті роки наругалися над його могилою і його кістки викинули на вулицю. А сьогодні хочуть поглумитися над його ім'ям, – написав він.

Вулиця Потьомкінська — це фундамент історії міста

Ще однією важливою вулицею є Потьомкінська. Григорій Потьомкін, хоча і був російським генерал-фельдмаршалом, також був засновником Миколаєва. Топчий вважає, що перейменування цієї вулиці означало б знищення фундаменту історії міста.

— Я проти перейменування вулиці Потьомкінської. Так, Потьомкін був генерал-фельдмаршалом Росії того часу. Але він водночас був і засновником нашого міста. За його особистим розпорядженням місто отримало назву Миколаїв. Наслідуючи логіку, тоді необхідно перейменувати і наше місто і назвати його якось по-іншому. Можливо Вітовка чи ще якось. Це фундамент історії міста. Наслідуючи логіку, нам необхідно закрити єдиний в історії України Музей суднобудування, де основна частина експозицій присвячена кораблебудуванню кінця XVIII-XIX століть та видатним корабелам 60-х – 80-х років. А що нам робити з експозицією художнього музею імені Верещагіна, де виставлено галерею картин періоду царської Росії – Айвазовського, Рєпіна та інших? – зауважив він.

Володимир Топчий також звернув увагу на можливі негативні наслідки відмови від історичних імен, зазначивши, що це може вплинути на туристичну привабливість міста. На його думку, саме історія міста, є великим туристичним магнітом. Він наводить приклад Льва Троцького, всесвітньо відомої особистості, яка жила в Миколаєві. Відповідно обладнаний будинок, де жив Троцький, міг би стати магнітом для туристів з усього світу.

— Туризм – це величезна комерційна сфера, завдяки якій десятки міст заробляють великі гроші на своє утримання. Кожне місто намагається знайти у своїй історії хоч якусь малу частину історії, щоб бути привабливим для туристів. Я зараз наведу приклад неоднозначний, який, можливо, викличе і негативну реакцію. Скажіть мені, чи багато міст можуть похвалитися ім'ям всесвітньо відомої людини, яка жила в цьому місті, і в результаті чого місто могло б стати туристичним об'єктом? Але ж у нас у місті є така людина. Я говорю про Троцького. Звичайно, цьому імені необхідно дати певну історичну оцінку. І на його прикладі розповісти про людоїдський період в історії країни та про більшовизм. Зрозуміло, за радянських часів його ім'я всіляко замовчувалося і вбито його було за розпорядженням Сталіна. Та й у сучасній Росії ім'я його практично під забороною. Але будинок, там де жив Троцький, відповідно обладнаний, був би магнітом, куди приїхали б тисячі його послідовників з усього світу. А це гроші, величезні гроші, – резюмував він.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

У липні начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».