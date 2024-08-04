Миколаївська команда Добробату днями відновила дах будинку літнього чоловіка в Новомиколаївці Миколаївської області.

Тепер будинок цілковито придатний для проживання, повідомили на сторінці добровольчого будівельного батальйону у Facebook.

Матеріалами волонтерів забезпечило Товариство Червоного Хреста України, додали там.

Фото: Добробат / Facebook Фото: Добробат / Facebook Фото: Добробат / Facebook

Команда волонтерів взялася за ще один будинок у Новомиколаївці, де мешкає літній чоловік. Він від початку великої війни був змушений залишати своє помешкання хіба що в крайньому разі – для порятунку життя під час обстрілів.

Під час російського вторгнення будинок зазнав сильних ушкоджень.

За три дні четверо волонтерів відновили дах будинку і зробили його цілковито придатним для проживання.

Варто зазначити, що добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об’єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях.

Нагадаємо, у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень.