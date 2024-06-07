Підтримка вступу до ЄС та НАТО. Фото: Посол Євросоюзу Матті Маасікас Південні та східні регіони України на відміну від інших найменше прагнуть вступити до Європейського союзу та НАТО. Мешканці Одеси очолили антирейтинг в обох випадках.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні 2024 року, пишуть «НикВести».

Вступ до ЄС

Від 70 до 79% мешканців Миколаєва підтримують інтеграцію України з Європейським союзом. Такий самий показник відмітили у Києві, Сумах, Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

80% мешканців Житомира, Рівного, Луцька, Тернополя, Львову, Івано-Франківська та Ужгороду прагнуть стати частиною ЄС. Єдиний прифронтовий регіон, який так само прагне цього – Чернігів.

Інші прифронтові регіони, а саме Харків, Дніпро та Запоріжжя прагнуть цього менше — від 50 до 59%. Найменше євроінтеграції хочуть мешканці Одеси — менше 50%.

Загальний показник по Україні складає 71% — найнижчий за весь час повномасштабної війни.

Вступ до НАТО

Не більше 59% мешканців Миколаєва, Дніпра та Харкова підтримують вступ до Північноатлантичного альянсу. Одесити, як і в опитуванні зі вступом до ЄС, хочуть бути в НАТО найменше від усіх — до 50%.

Переважна більшість мешканців Запоріжжя, Полтави та Чернівців хочуть до Альянсу – від 60 до 69% жителів.

В той самий час більшість західних та центральних регіонів країни сильніше підтримують вступ до НАТО, а саме: Суми, Чернігів, Київ, Черкаси, Кропивницький, Вінниця, Хмельницький, Ужгород, Луцьк та Рівне. До 79% мешканців цих областей хочуть стати частиною Альянсу.

Найбільше підтримують цей процес мешканці Львову, Тернополя та Івано-Франківська — більше 80%.

Загальний показник складає 66%, що на 13% менше ніж торік.

Результати опитування. Скриншот

В обох випадках опитування на тимчасово окупованих територіях та Херсоні не проводилися.

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них відповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.