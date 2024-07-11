Соціальні таксі. Фото: представництво Європейського Союзу в Україні

Громади Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей отримали 16 автомобілів «соціальних таксі».

Про це повідомили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Всього закуплено 31 спеціалізований автомобіль для громад в 9 областях України, з них 16 передані громадам під час офіційної церемонії у Києві, решта буде передана громадам до кінця липня 2024 року. 29 транспортних засобів закуплені за кошти уряду Німеччини та 2 — Європейського Союзу.

Кількість преданих автомоблів Миколаївщині не вказується.

У представництві Європейського Союзу в Україні додали, що послуга «Соціальне таксі» призначена для мешканців громад, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом, а також літніх людей. Спеціалізовані автомобілі також можуть бути використані для евакуації людей з обмеженими фізичними можливостями.

«Передача «Соціальних таксі» є частиною спеціальної програми з посилення стійкості регіональних громад і відповідає ширшій меті ЄС щодо підтримки інклюзивного суспільства. Ці автівки допоможуть покращити доступ до базових адміністративних, соціальних та медичних послуг для маломобільних людей», — зазначив Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, що у липні 2024 року на Миколаївщині три громади отримали мобільні ЦНАПи для оперативного оформлення документів населенню. Також три автомобілі отримали і громади Дніпропетровщини.