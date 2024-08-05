З чотирьох громад Донеччини — Гродівської, Новогродівської, Іллінівської та Курахівської — примусово евакуюють дітей. Усього планують вивезти 744 дитини з їхніми родинами.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Родини евакуюють з міста Новогродівки та кількох сіл — Маринівки, Михайлівки, Лісівки, Променя, Московського, Балагану, Миколаївки, Миролюбівки, Малинівки, Полтавки, Острівського та селища Новоекономічне.
Росія щодня нищить міста і села на Донеччині. Евакуюватимуть дітей тільки броньованими автомобілями, адже на території цих громад російські війська активно застосовують FPV-дрони.
Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.
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З чотирьох громад Донеччини — Гродівської, Новогродівської, Іллінівської та Курахівської — примусово евакуюють дітей. Усього планують вивезти 744 дитини з їхніми родинами.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Родини евакуюють з міста Новогродівки та кількох сіл — Маринівки, Михайлівки, Лісівки, Променя, Московського, Балагану, Миколаївки, Миролюбівки, Малинівки, Полтавки, Острівського та селища Новоекономічне.
Росія щодня нищить міста і села на Донеччині. Евакуюватимуть дітей тільки броньованими автомобілями, адже на території цих громад російські війська активно застосовують FPV-дрони.
Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.