Транспорт, яким евакуюють дітей, фото: «Інтерфакс-Україна»

З чотирьох громад Донеччини — Гродівської, Новогродівської, Іллінівської та Курахівської — примусово евакуюють дітей. Усього планують вивезти 744 дитини з їхніми родинами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Родини евакуюють з міста Новогродівки та кількох сіл — Маринівки, Михайлівки, Лісівки, Променя, Московського, Балагану, Миколаївки, Миролюбівки, Малинівки, Полтавки, Острівського та селища Новоекономічне.

Росія щодня нищить міста і села на Донеччині. Евакуюватимуть дітей тільки броньованими автомобілями, адже на території цих громад російські війська активно застосовують FPV-дрони.

Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.