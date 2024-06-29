Повернення українського військового з російського полону. Фото: Віталій Юрасов

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому із російського полону понад 3 тисячі своїх громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Загалом за час цієї війни ми повернули з російської неволі вже 3 310 людей», — сказав він.

За словами президента, деяких з полонених утримували в неволі на окупованих територіях ще з 2017-2018 років.

«Маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, — дорослих і дітей, військових і цивільних», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські військові викрали і утримували у тривалому полоні щонайменше десятьох цивільних на Кінбурнській косі. Троє місцевих жителів повернулися з полону, переживши катування.