Сергій Кислиця. Фото: Інтерфакс-Україна

З початку 2024 року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, близько 2 тисяч 800 ударних безпілотників, а також майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб. Більшість цілей окупантів були цивільними, а не військовими.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН, пише РБК-Україна.

— Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру, — зазначив він.

Як сказав Сергій Кислиця, Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.

Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова. За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих у березні через російські атаки — 57 українських дітей.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

В четвер вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Через удар на місці загинули 4 людей, ще 5 травмувались. В лікарні Миколаєва у пʼятницю, 12 квітня, загинув 37-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару по місту.