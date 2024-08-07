Військовий РФ, Фото взято з Укрінформ

Про підозру щодо вчинення сексуального насильства стосовно цивільних осіб оголосили 48 військовослужбовцям РФ. Найбільше випадків сталося у Херсонській області.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Як зазначається, наразі, відповідно до інформації від Офісу Генпрокурора, повідомлено про підозру 48 військовослужбовцям РФ, до суду скерували 21 обвинувальний акт щодо 30 осіб. Також повідомляється, що 5 осіб уже засудили до позбавлення волі.

За даними Катерини Павліченко, станом на сьогодні розкрито 87 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни. Інші кримінальні справи щодо цього поки що перебувають на тій чи іншій стадії досудового розслідування і скерування до суду.

«Відповідно до статистики, якою сьогодні оперує Офіс Генпрокурора, у нас загалом уже задокументовано 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни. Більшість з осіб, щодо яких це було вчинено, — це жінки, їх майже 200. Інші — це 113 чоловіків, і також є неповнолітні — 15 осіб», — сказала вона.

Катерина Павліченко також зазначила, що більшість цих злочинів скоїли в Херсонській області. На другому місці перебуває Київська область, на третьому — Донецька, потім ідуть Харківська, Запорізька та Чернігівська.

Нагадаємо, в Україні постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.

Куди можна звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою:

Лінія правової допомоги «ЮрФем: підтримка» за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 (дзвінки безкоштовно), написавши у Viber/Telegram або залишивши заявку на сайті.

Центри допомоги врятованим — це державні установи, створені Урядом України в партнерстві з UNFPA, де люди, котрі виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку в одному місці.

Платформа допомоги врятованим.

Аврора — сервіс психотерапевтичної допомоги постраждалим від СНПК.

БПД — Система безоплатної правової допомоги. Це мережа бюро правової допомоги та дистанційні сервіси для отримання такої допомоги. Через них можна скористатися гарантованим державою правом кожної людини мати безоплатну кваліфіковану допомогу юристів.

Як зазначають в асоціації жінок-юристок «ЮрФем», сексуальне насильство — це ще один вид зброї проти мирного населення і про це не варто мовчати.