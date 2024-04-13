У Раді готують законопроєкт про демобілізацію. Фот о для ілюстрації

Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ вже працює над законопроєктом про демобілізацію військовослужбовців.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

Очікується, що повна версія законопроєкту буде готова найближчими місяцями.

Лазуткін також повідомив, що спочатку була інформація про те, що термін готовності законопроєкту становитиме 8 місяців, проте тепер відомо, що проєкт буде розроблено швидше.

«Зрозуміло, що це важлива та чутлива тема. Зрозуміло, що людям, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас людей, які мають бойовий досвід, потрібно замінити підготовленими бійцями, потрібно їх мати», — резюмував Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.