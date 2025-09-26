Керівники ОВА зможуть достроково припиняти повноваження місцевих чиновників на окупованих територіях

Нардепи хочуть, що військові адміністрації могли звільняти місцевих посадовців під час воєнного стану. Ілюстративне фото: Верховна Рада

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14063, яким пропонується розширити повноваження начальників військових адміністрацій у кадровій сфері. Зокрема, документ дозволить їм достроково припиняти повноваження та звільняти посадовців місцевого самоврядування під час воєнного стану, а також спростить процедури для органів влади на тимчасово окупованих територіях.

Ініціаторами документа виступили народні депутати Віталій Безгін, Таміла Ташева, Олег Дунда, Мар’яна Безугла та інші. Документ розроблений на запит Української асоціації районних та обласних рад та Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад.

Як завіряє нардеп від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін, законопроєкт має усунути низку неузгодженостей, що виникли після запровадження воєнного стану у 2022 році.

— Законопроєкт прибирає дуалізм влади: якщо начальнику ОВА чи РВА передаються самоврядні повноваження органу місцевого самоврядування, то й повноваження голови відповідної ради переходять до начальника військової адміністрації, — наголосив Віталій Безгін.

Які зміни пропонуються?

начальники військових адміністрацій зможуть звільняти чиновників місцевого самоврядування та працівників рад;

депутати місцевих рад матимуть право достроково скласти мандат за власною заявою (без рішення ради, лише на час воєнного стану);

буде спрощено процедуру звільнення працівників із тимчасово окупованих територій;

усувається «дуалізм влади»: якщо військова адміністрація перебирає повноваження місцевої ради, то й функції голови ради автоматично переходять до начальника ВА;

врегульовуються питання з кадровими документами, які були втрачені чи знищені через війну.

Що зміниться для обласних та районних рад?

У разі створення обласної чи районної військової адміністрації її начальник зможе виконувати повноваження голови відповідної ради: якщо адмінцентр опинився в окупації, оточенні або якщо так вирішить Верховна Рада.

Також Президент зможе припиняти повноваження голів місцевих держадміністрацій, якщо ті більше ніж чотири місяці не з’являються на роботі без пояснень.

Чому це важливо на думку ініціаторів?

Автори пояснюють, що попри чинні закони, досі існують «білі плями» у регулюванні кадрових відносин у воєнний час. Зокрема, немає чітких підстав для звільнення працівників, які залишилися на ТОТ, складно вести кадрову документацію, а дострокове припинення повноважень депутатів і місцевих голів законодавчо прописано недостатньо.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нардепи від Миколаївщини також натиснути кнопку «за».