Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб», — йдеться в заяві.
Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.
У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.
Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.
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Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб», — йдеться в заяві.
Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.
У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.
Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.