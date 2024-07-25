Ірина Фаріон. Фото: ZAXID.NET

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб», — йдеться в заяві.

Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

Вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.