У ЗСУ повідомили, що більша частина Вовчанська під контролем Сил оборони / Фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують штурмувати Вовчанськ на Харківщині, намагаються закріпитися в місті. Українські війська тримають оборону, ворог втрачає техніку та маневрує резервами.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, інформує Інтерфакс-Україна.

«Російські окупанти мають проблеми з логістикою на харківському напрямку. Окупанти втрачають багато техніки, яку використовують для наступу», — сказав він.

Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

«Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб досягти успіху», — розказав Назар Волошин.

Речник додав, що для ударів по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС-2 «Солнцепьок», завдає ударів по місту термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.

Також противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Намагаючись підтримати активні штурмові дії, ворог намагається маневрувати резервами, зокрема переміщаючи свої підрозділи, що належать до 44 та 11 армійських корпусів.

«Підрозділи наших військ укріплюють оборону й тримають російських загарбників під вогневим контролем. Ворог намагався просунутися в напрямку населеного пункту Липці, але був відкинутий. Ворожа армія перейшла до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів», — підсумував він.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

Зазначається, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що після «незначних успіхів» під час наступу на Вовчанськ, росіяни «повністю зав’язли у вуличних боях за місто».

Представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко 24 травня заявив, що Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії.