ЗСУ вдарили по місцях зберігання «Шахедів» в Краснодарському краї / Ілюстративне фото, скриншот

Українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників «Shahed».

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування «Shahed-136/Герань-2», навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами бойової роботи зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Нагадаємо, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про закриття автомобільної дороги від Джанкоя до села Побєдне. Саме в тому районі знаходиться військовий аеродром.

Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.