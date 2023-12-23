Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повідомила, що російські і білоруські спортсмени не братимуть участь в Олімпіаді в Парижі у цьому виді спорту.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

«Згідно з Олімпійською кваліфікаційною системою кінного спорту, індивідуальна кваліфікація забезпечується Олімпійським рейтингом FEI з конкуру, виїздкою та триборством, що охоплює період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Оскільки російські та білоруські спортсмени не брали участь у змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) прийняв рішення, подібне до рішення МОК у вересні, однак, подібно до Олімпійських ігор, кваліфікація відбулася в 2023 році, а російські та білоруські спортсмени не брали участь у змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, вони не змогли заробити рейтингові очки, і, отже, їм не можна не виділити окремі слоти для кваліфікації.

Як відомо, Олімпіада-2024 пройде з 26 липня до 11 серпня в Парижі.

Раніше, міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.