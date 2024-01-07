Еліна Світоліна, фото: Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла американці Корі Гауфф у фіналі турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Напружена гра тривала 2 години 32 хвилини. 29-річна українка виграла перший сет на тайбрейку (7:6), але потім поступилася 19-річній американці у двох наступних партіях — 3:6, 3:6.

Спортсменка зіграла у фіналі WTA уперше з травня 2023 року, коли виграла ґрунтовий турнір категорії WTA250 у Страсбурзі. Для неї це був 21-й фінал у кар'єрі, але українка програла лише учетверте на рівні турніру WTA. Попередній раз вона вигравала на харді у 2021 році в Чикаго.

Варто додати, що Корі Гауфф, незважаючи на свій юний вік, уже є третьою ракеткою світу та чемпіонкою US Open-2023. Світоліна наразі посідає 25-те місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України в трьох сетах здолала в півфіналі турніру в Окленді китаянку Ван Сію.