Перша ракетка України Еліна Світоліна програла американці Корі Гауфф у фіналі турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.
Про це пише «Суспільне Спорт».
Напружена гра тривала 2 години 32 хвилини. 29-річна українка виграла перший сет на тайбрейку (7:6), але потім поступилася 19-річній американці у двох наступних партіях — 3:6, 3:6.
Спортсменка зіграла у фіналі WTA уперше з травня 2023 року, коли виграла ґрунтовий турнір категорії WTA250 у Страсбурзі. Для неї це був 21-й фінал у кар'єрі, але українка програла лише учетверте на рівні турніру WTA. Попередній раз вона вигравала на харді у 2021 році в Чикаго.
Варто додати, що Корі Гауфф, незважаючи на свій юний вік, уже є третьою ракеткою світу та чемпіонкою US Open-2023. Світоліна наразі посідає 25-те місце в рейтингу WTA.
Нагадаємо, напередодні перша ракетка України в трьох сетах здолала в півфіналі турніру в Окленді китаянку Ван Сію.
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Перша ракетка України Еліна Світоліна програла американці Корі Гауфф у фіналі турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.
Про це пише «Суспільне Спорт».
Напружена гра тривала 2 години 32 хвилини. 29-річна українка виграла перший сет на тайбрейку (7:6), але потім поступилася 19-річній американці у двох наступних партіях — 3:6, 3:6.
Спортсменка зіграла у фіналі WTA уперше з травня 2023 року, коли виграла ґрунтовий турнір категорії WTA250 у Страсбурзі. Для неї це був 21-й фінал у кар'єрі, але українка програла лише учетверте на рівні турніру WTA. Попередній раз вона вигравала на харді у 2021 році в Чикаго.
Варто додати, що Корі Гауфф, незважаючи на свій юний вік, уже є третьою ракеткою світу та чемпіонкою US Open-2023. Світоліна наразі посідає 25-те місце в рейтингу WTA.
Нагадаємо, напередодні перша ракетка України в трьох сетах здолала в півфіналі турніру в Окленді китаянку Ван Сію.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|