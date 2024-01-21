Марта Костюк/Фото: j48tennis.net

У Мельбурні триває Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу — перший у сезоні турнір серії Grand Slam.

Українка Марта Костюк упевнено пробилася до чвертьфіналу змагань, розгромивши у четвертому колі «нейтральну» росіянку Марію Тимофеєву — 6:2, 6:1, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

Путівку до півфіналу Australian Open Марта Костюк розіграє з четвертою «ракеткою» світу та чинною чемпіонкою US Open — Корі Гауфф зі США.

Марта Костюк вперше в кар’єрі пройшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. Вона стала другою українською тенісисткою, якій вдалося дійти до 1/4 фіналу в Мельбурні, після Еліни Світоліної (2018, 2019).

Відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.

Нагадаємо, українська тенісистка Єлизавета Котляр у першому раунді Australian Open серед юніорів у двох сетах (2:6, 4:6) програла росіянці Владі Мінчевій, яка виступає під нейтральним прапором. Після поєдинку Єлизавета Котляр потиснула руку Владі Мінчевій