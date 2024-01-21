У Мельбурні триває Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу — перший у сезоні турнір серії Grand Slam.
Українка Марта Костюк упевнено пробилася до чвертьфіналу змагань, розгромивши у четвертому колі «нейтральну» росіянку Марію Тимофеєву — 6:2, 6:1, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.
Путівку до півфіналу Australian Open Марта Костюк розіграє з четвертою «ракеткою» світу та чинною чемпіонкою US Open — Корі Гауфф зі США.
Марта Костюк вперше в кар’єрі пройшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. Вона стала другою українською тенісисткою, якій вдалося дійти до 1/4 фіналу в Мельбурні, після Еліни Світоліної (2018, 2019).
Відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.
Нагадаємо, українська тенісистка Єлизавета Котляр у першому раунді Australian Open серед юніорів у двох сетах (2:6, 4:6) програла росіянці Владі Мінчевій, яка виступає під нейтральним прапором. Після поєдинку Єлизавета Котляр потиснула руку Владі Мінчевій
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У Мельбурні триває Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу — перший у сезоні турнір серії Grand Slam.
Українка Марта Костюк упевнено пробилася до чвертьфіналу змагань, розгромивши у четвертому колі «нейтральну» росіянку Марію Тимофеєву — 6:2, 6:1, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.
Путівку до півфіналу Australian Open Марта Костюк розіграє з четвертою «ракеткою» світу та чинною чемпіонкою US Open — Корі Гауфф зі США.
Марта Костюк вперше в кар’єрі пройшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. Вона стала другою українською тенісисткою, якій вдалося дійти до 1/4 фіналу в Мельбурні, після Еліни Світоліної (2018, 2019).
Відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.
Нагадаємо, українська тенісистка Єлизавета Котляр у першому раунді Australian Open серед юніорів у двох сетах (2:6, 4:6) програла росіянці Владі Мінчевій, яка виступає під нейтральним прапором. Після поєдинку Єлизавета Котляр потиснула руку Владі Мінчевій