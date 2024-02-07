Спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун принесли Україні четверту ліцензію у стрибках у воду на літні Олімпійські ігри у Парижі-2024.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Зазначимо, що 18-річна Ксенія Байло родом із Миколаєва, а 21-річна Софія Лискун народилась в Луганську.
«Це стало можливим завдяки п'ятому місцю, яке посіла наша синхронна пара на вишці 10 метрів на чемпіонаті світу в Катарі», — йдеться у повідомленні комітету.
Зазначається, що спортсменки які є дворазовими медалістками чемпіонату Європи у синхроні на вишці, набрали в сумі за п'ять стрибків 292.50 бала. Саме це стало третім результатом серед країн, які ще не кваліфікувалися на Ігри-2024 і претендували на чотири ліцензії на Олімпіаду.
Раніше миколаївські спортсмени зі стрибків у воду Данило Коновалов та Олег Колодій вибороли ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Парижі.
Також повідомлялося, що миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Крім того, миколаївські самбісти вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
Спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун принесли Україні четверту ліцензію у стрибках у воду на літні Олімпійські ігри у Парижі-2024.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Зазначимо, що 18-річна Ксенія Байло родом із Миколаєва, а 21-річна Софія Лискун народилась в Луганську.
«Це стало можливим завдяки п'ятому місцю, яке посіла наша синхронна пара на вишці 10 метрів на чемпіонаті світу в Катарі», — йдеться у повідомленні комітету.
Зазначається, що спортсменки які є дворазовими медалістками чемпіонату Європи у синхроні на вишці, набрали в сумі за п'ять стрибків 292.50 бала. Саме це стало третім результатом серед країн, які ще не кваліфікувалися на Ігри-2024 і претендували на чотири ліцензії на Олімпіаду.
Раніше миколаївські спортсмени зі стрибків у воду Данило Коновалов та Олег Колодій вибороли ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Парижі.
Також повідомлялося, що миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Крім того, миколаївські самбісти вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.