Спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун. Фото: НОК України.

Спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун принесли Україні четверту ліцензію у стрибках у воду на літні Олімпійські ігри у Парижі-2024.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зазначимо, що 18-річна Ксенія Байло родом із Миколаєва, а 21-річна Софія Лискун народилась в Луганську.

«Це стало можливим завдяки п'ятому місцю, яке посіла наша синхронна пара на вишці 10 метрів на чемпіонаті світу в Катарі», — йдеться у повідомленні комітету.

Зазначається, що спортсменки які є дворазовими медалістками чемпіонату Європи у синхроні на вишці, набрали в сумі за п'ять стрибків 292.50 бала. Саме це стало третім результатом серед країн, які ще не кваліфікувалися на Ігри-2024 і претендували на чотири ліцензії на Олімпіаду.

Раніше миколаївські спортсмени зі стрибків у воду Данило Коновалов та Олег Колодій вибороли ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Парижі.

Також повідомлялося, що миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

Крім того, миколаївські самбісти вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.