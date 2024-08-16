Максим Білий на першому плані. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський велоспортсмен Максим Білий став бронзовим призером міжнародних перегонів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

11 серпня у Франції відбулися міжнародні перегони з велоспорту на шосе GP de la Saint-Romain.

Миколаївський атлет, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з велоспорту Максим Білий подолав дистанцію з третім результатом та здобув бронзову нагороду.

Тренують спортсмена Олександр Кравцов та Василь Горбачук.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Максим Білий виборов чемпіонське золото на міжнародному змаганні з велоспорту на шосе Vuelta Ciclista a Zamora.