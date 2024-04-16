Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дітей та юніорів, який відбувся з 11 по 13 квітня в Києві.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що миколаївські спортсмени виступали у розділах: демонстрація техніки, повний та легкий контакт.
За результатами змагань спортсмени з Миколаєва здобули 9 нагород різного ґатунку.
Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.
Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дітей та юніорів, який відбувся з 11 по 13 квітня в Києві.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що миколаївські спортсмени виступали у розділах: демонстрація техніки, повний та легкий контакт.
За результатами змагань спортсмени з Миколаєва здобули 9 нагород різного ґатунку.
Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.
Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.