Миколаївські спортсмени. Фото: ОВА

Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з рукопашного бою серед дітей та юніорів, який відбувся з 11 по 13 квітня в Києві.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що миколаївські спортсмени виступали у розділах: демонстрація техніки, повний та легкий контакт.

За результатами змагань спортсмени з Миколаєва здобули 9 нагород різного ґатунку.

Марія Завражина — здобула золоту медаль,

— здобула золоту медаль, Дар'я Кравченко — здобула дві золоті нагороди

— здобула дві золоті нагороди Єгор Сьомін — здобув срібну медаль,

— здобув срібну медаль, Віктор Яковлєв — здобув срібну медаль,

— здобув срібну медаль, Володимир Слободяник — здобув бронзову медаль,

— здобув бронзову медаль, Артем Соколенко — здобув бронзову медаль,

— здобув бронзову медаль, Данило Богушевський — здобув бронзову медаль,

— здобув бронзову медаль, Олександр Прудніков — здобув бронзову медаль.

Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.

Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.