Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Молода команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».

Про це повідомили у школі.

Змагання проходили протягом 28-29 березня у рамках футбольного турніру «Uman cup 2024». У турнірі брали участь молоді команди, діти віком 12-13 років.

Загалом у турнірі брали участь шість команд. Миколаївські спортсмени змагалися з суперниками з Одеси та Умані.

«Зоря ДЮСШ-1», Умань

ДЮФК «Чорноморець», Одеса;

«Лідер», Миколаїв;

«Зоря-75», Умань;

«ДЮСШ-11», Одеса;

«ДЮСШ Маньківка», Черкаси.



«Дякуємо організаторам, батькам і воїнам, які боронять нашу країну кожного дня в надскладних умовах», — додали представники школи.

Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Молода футбольна команда з Миколаєва. Фото: ФШ «Лідер».

Нагадаємо, як раніше на цьому ж турнірі перемогли миколаївські спортсмени з старшої групи.