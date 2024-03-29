Молода команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».
Про це повідомили у школі.
Змагання проходили протягом 28-29 березня у рамках футбольного турніру «Uman cup 2024». У турнірі брали участь молоді команди, діти віком 12-13 років.
Загалом у турнірі брали участь шість команд. Миколаївські спортсмени змагалися з суперниками з Одеси та Умані.
«Дякуємо організаторам, батькам і воїнам, які боронять нашу країну кожного дня в надскладних умовах», — додали представники школи.
Нагадаємо, як раніше на цьому ж турнірі перемогли миколаївські спортсмени з старшої групи.
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Молода команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».
Про це повідомили у школі.
Змагання проходили протягом 28-29 березня у рамках футбольного турніру «Uman cup 2024». У турнірі брали участь молоді команди, діти віком 12-13 років.
Загалом у турнірі брали участь шість команд. Миколаївські спортсмени змагалися з суперниками з Одеси та Умані.
«Дякуємо організаторам, батькам і воїнам, які боронять нашу країну кожного дня в надскладних умовах», — додали представники школи.
Нагадаємо, як раніше на цьому ж турнірі перемогли миколаївські спортсмени з старшої групи.