Дві українські спортсменки, серед яких 19-річна уродженка Миколаєва Ксенія Байло, вибороли бронзові медалі Кубку світу у синхронних стрибках з вишки.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків в воду.
Ксенія Байло та її напарниця Софія Лискун за свій виступ набрали 276.36 бали і вперше піднялися на п'єдестал Кубків світу.
Президент Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання Ігор Лисов привітав дівчат та тренерський штаб з дебютною бронзовою медаллю та побажав, щоб вона стала гарним стимулом у подальшій підготовці до Ігор-2024.
У коментарі «Укрїнформу» Ксенія Байло сказала, що це її перша медаль на дорослому світовому рівні.
«Дуже рада, що нашим виступом ми змогли підбадьорити українців, які досі потерпають від російських ракет. З Софією ми стрибаємо не один рік. Тому хоч і була пауза через її травму, стрибалось легко та знайомо», — сказала Ксенія Байло.
Тепер спортсменка починає підготовку до своїх перших Олімпійських ігор, які пройдуть у Парижі.
«Звичайно хвилююсь, адже це вже не чемпіонат України та не чемпіонат світу. Олімпіада — це мрія кожного професійного спортсмена. В нас є всі умови для того, щоб удосконалювати свої вміння, наш президент федерації Ігор Володимирович Лисов надає нам все, що ми потребуємо», — додала вона.
Нагадаємо як, миколаївські рапіристи здобули десять нагород на етапі Ліги Миронюка.
Дві українські спортсменки, серед яких 19-річна уродженка Миколаєва Ксенія Байло, вибороли бронзові медалі Кубку світу у синхронних стрибках з вишки.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків в воду.
Ксенія Байло та її напарниця Софія Лискун за свій виступ набрали 276.36 бали і вперше піднялися на п'єдестал Кубків світу.
Президент Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання Ігор Лисов привітав дівчат та тренерський штаб з дебютною бронзовою медаллю та побажав, щоб вона стала гарним стимулом у подальшій підготовці до Ігор-2024.
У коментарі «Укрїнформу» Ксенія Байло сказала, що це її перша медаль на дорослому світовому рівні.
«Дуже рада, що нашим виступом ми змогли підбадьорити українців, які досі потерпають від російських ракет. З Софією ми стрибаємо не один рік. Тому хоч і була пауза через її травму, стрибалось легко та знайомо», — сказала Ксенія Байло.
Тепер спортсменка починає підготовку до своїх перших Олімпійських ігор, які пройдуть у Парижі.
«Звичайно хвилююсь, адже це вже не чемпіонат України та не чемпіонат світу. Олімпіада — це мрія кожного професійного спортсмена. В нас є всі умови для того, щоб удосконалювати свої вміння, наш президент федерації Ігор Володимирович Лисов надає нам все, що ми потребуємо», — додала вона.
Нагадаємо як, миколаївські рапіристи здобули десять нагород на етапі Ліги Миронюка.