Ксенія Байло та Софія Лискун з іншими учасниками змагань. Фото: Федерація України зі стрибків в воду.

Дві українські спортсменки, серед яких 19-річна уродженка Миколаєва Ксенія Байло, вибороли бронзові медалі Кубку світу у синхронних стрибках з вишки.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків в воду.

Ксенія Байло та її напарниця Софія Лискун за свій виступ набрали 276.36 бали і вперше піднялися на п'єдестал Кубків світу.

Президент Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання Ігор Лисов привітав дівчат та тренерський штаб з дебютною бронзовою медаллю та побажав, щоб вона стала гарним стимулом у подальшій підготовці до Ігор-2024.

У коментарі «Укрїнформу» Ксенія Байло сказала, що це її перша медаль на дорослому світовому рівні.

«Дуже рада, що нашим виступом ми змогли підбадьорити українців, які досі потерпають від російських ракет. З Софією ми стрибаємо не один рік. Тому хоч і була пауза через її травму, стрибалось легко та знайомо», — сказала Ксенія Байло.

Тепер спортсменка починає підготовку до своїх перших Олімпійських ігор, які пройдуть у Парижі.

«Звичайно хвилююсь, адже це вже не чемпіонат України та не чемпіонат світу. Олімпіада — це мрія кожного професійного спортсмена. В нас є всі умови для того, щоб удосконалювати свої вміння, наш президент федерації Ігор Володимирович Лисов надає нам все, що ми потребуємо», — додала вона.

Змагання Кубку світу. Фото: Федерація України зі стрибків в воду.

Змагання Кубку світу. Фото: Федерація України зі стрибків в воду.

Нагадаємо як, миколаївські рапіристи здобули десять нагород на етапі Ліги Миронюка.