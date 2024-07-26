У столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів.

Змагання розпочнуться із завтрашнього дня, 27 липня. Миколаївці змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.

Спортсмени з Миколаївської області, які змагатимуться на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Франції

Згідно даних офіційного сайту Олімпіади-2024, розклад виступів виглядатиме наступним чином.

Стрибки у воду:

29 липня о 12:00 — Олексій Середа (синхоронна вишка 10 метрів);

31 липня о 12:00 — Ксенія Байло (синхоронна вишка 10 метрів);

2 серпня о 12:00 — Данило Коновалов (синхронний трамплін 3 метри);

2 серпня о 12:00 — Олег Колодій (синхронний трамплін 3 метри).

Фехтування:

29 липня о 11:25 — Ольга Харлан (індивідуальна шабля 1/6 фіналу) проти японки Фукусіми Сихомі;

3 серпня о 14:00 — Ольга Харлан (командна шабля 1/4 фіналу) проти команди збірної Італії.

Дати та час виступів Парвіза Насібова, Олега Кухарика та Валерії Перемети зʼявляться, як тільки буде оголошено офіційний стартовий протокол.

Трансляція доступна на телеканалі Суспільне.Спорт.

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