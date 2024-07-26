У столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів.
Змагання розпочнуться із завтрашнього дня, 27 липня. Миколаївці змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.
Згідно даних офіційного сайту Олімпіади-2024, розклад виступів виглядатиме наступним чином.
Стрибки у воду:
Фехтування:
Дати та час виступів Парвіза Насібова, Олега Кухарика та Валерії Перемети зʼявляться, як тільки буде оголошено офіційний стартовий протокол.
Трансляція доступна на телеканалі Суспільне.Спорт.
Читайте також добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч.
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
У столиці Франції офіційно дали старт відкриттю Олімпійських Ігор-2024. На змаганнях участь братимуть 8 миколаївських спортсменів.
Змагання розпочнуться із завтрашнього дня, 27 липня. Миколаївці змагатимуться у пʼяти видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов, веслування на байдарках і каное — Олег Кухарик.
Згідно даних офіційного сайту Олімпіади-2024, розклад виступів виглядатиме наступним чином.
Стрибки у воду:
Фехтування:
Дати та час виступів Парвіза Насібова, Олега Кухарика та Валерії Перемети зʼявляться, як тільки буде оголошено офіційний стартовий протокол.
Трансляція доступна на телеканалі Суспільне.Спорт.
Читайте також добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч.