Тхеквондист на Міжнародному рейтингового турніру з тхеквондо WT «Belgian open». Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв завоював золоту медаль на Міжнародному рейтингового турніру з тхеквондо WT «Belgian open».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Турнір відбувся в місті Ломмель з 16 по 17 березня.

Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» - 59 кілограмів.

Зазначається, що тренували спортсмена Тетяна Росовська та Олег Машкін.

Загалом українські тхеквондисти привезли зі змагань шість нагород у різних вікових категоріях: дві золоті, одну срібну та три бронзові.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.

У березні 2023 року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».

Раніше повідомлялося, що спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.

До того ж, миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.