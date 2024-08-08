Українська байдарка-четвірка. Фото: Getty Images

Миколаївський спортсмен Олег Кухарик, в складі української збірної, вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024 в змаганнях на байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.

Збірна України прийшла 4 з результатом 1:20:67, пишуть «НикВести».

Українські спортсмени Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко та Іван Семикін обійшли суперників з Канади.

Першою до фінішу прийшла команда з Австралії, на другому місці опинилася команда з Сербії, а третю позицію зайняла збірна Іспанії.

Результати змагань в байдарках-четвірках

Загалом у фіналі змагань на байдарках четвірка візьмуть участь 8 команд.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.