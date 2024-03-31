Фото: пресслужба Національної федерації фехтування України

На комплексному чемпіонаті України миколаївська шаблістка Ольга Харлан виборола золоту медаль.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

У Києві стартував комплексний чемпіонат України з фехтування, який вперше з 2019 року об’єднав усіх представників зброї – рапіри, шпаги і шаблі – в одному місці.

У перший змагальний день, 30 березня, за медалі найвищого ґатунку боролись рапіристи, шпажистки та шаблістки.

Серед шаблісток золоту медаль виборола олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. У груповому раунді вона виграла шість боїв із шести й відібралась до «олімпійки» як третій номер посіву.

В 1/16 фіналу 33-річна Харлан перемогла Ірину Страфун (15:3) з Києва, а далі була сильнішою за партнерку по команді, одеситку Олену Кравацьку (15:10), і з різницею у два удари вирвала звитягу над Олександрою Бондар (15:13) із Миколаєва.

Фото: пресслужба Національної федерації фехтування України

До топ-4, окрім Ольги, потрапили інші дві збірниці – Аліна Комащук і Юлія Бакастова, а також одна з колишніх лідерок національної команди, срібна призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, Олена Вороніна. На цій стадії Бакастова виграла у Вороніної (15:7), коли Харлан вибила з боротьби Комащук (15:8).

У фіналі ж Ольга здобула перемогу над Юлією з розривом у вісім ударів – 15:7.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з фехтування на шаблях в складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Олени Кравацької та Аліни Комащук посіла третє місце на Кубку світу.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.