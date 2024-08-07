Дев’ять спортсменів з Миколаївської області отримали ліцензії на участь у цьогорічних Паралімпійських іграх.
Про це розповів начальник управління Михайло Ніколаєв у ході брифінгу 6 серпня, пишуть «НикВести».
Міжнародні змагання пройдуть з 28 серпня по 8 вересня у Парижі. Загалом боротися за медалі поїдуть дев'ять спортсменів з Миколаївщини.
Чотири спортсмени з пара плавання:
Фехтування у візках:
Пара теніс настільний:
Також на спортивні змагання поїде Ігор Цвєтов. Він буде боротися за медаль у пара легкій атлетиці.
— Це великий успіх, така кількість (спортсменів, – прим.) у такий нелегкий час. Це потужні люди, які заслуговують на увагу та повагу, — сказав Михайло Ніколаєв.
Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.
Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.
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Дев’ять спортсменів з Миколаївської області отримали ліцензії на участь у цьогорічних Паралімпійських іграх.
Про це розповів начальник управління Михайло Ніколаєв у ході брифінгу 6 серпня, пишуть «НикВести».
Міжнародні змагання пройдуть з 28 серпня по 8 вересня у Парижі. Загалом боротися за медалі поїдуть дев'ять спортсменів з Миколаївщини.
Чотири спортсмени з пара плавання:
Фехтування у візках:
Пара теніс настільний:
Також на спортивні змагання поїде Ігор Цвєтов. Він буде боротися за медаль у пара легкій атлетиці.
— Це великий успіх, така кількість (спортсменів, – прим.) у такий нелегкий час. Це потужні люди, які заслуговують на увагу та повагу, — сказав Михайло Ніколаєв.
Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.
Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.