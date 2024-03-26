Миколаївські спортсмени вибороли «золоті» нагороди на Всеукраїнських змаганнях з танцювального спорту «Golden Dance Way».
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що 23 березня відбулися змагання з танців у Києві.
У них взяли участь вихованці міського палацу культури «Корабельний».
За підсумками спортивного форуму учасники народного ансамблю бально-спортивного танцю «Фантазія» привезли додому 16 дипломів, 9 з яких — за перше місце!
Керівник ансамблю — Юрій Крижановський.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.
Крім того спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.
Миколаївські спортсмени вибороли «золоті» нагороди на Всеукраїнських змаганнях з танцювального спорту «Golden Dance Way».
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що 23 березня відбулися змагання з танців у Києві.
У них взяли участь вихованці міського палацу культури «Корабельний».
За підсумками спортивного форуму учасники народного ансамблю бально-спортивного танцю «Фантазія» привезли додому 16 дипломів, 9 з яких — за перше місце!
Керівник ансамблю — Юрій Крижановський.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.
Крім того спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.