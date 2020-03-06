«Lufthansa» объявила об отмене 7100 рейсов в марте из-за падения спроса и введенных ограничений со стороны государств на путешествия.

Данная ситуация затронет внутренние перелеты по Германии, рейсы в Италию, Скандинавию, страны Балтии, Польшу, Россию, Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, и по другим направлениям, передает avianews.com.

Из Франкфурта авиакомпания отменит 3 750 рейсов в 75 аэропортов, из Мюнхена - 3 350 рейсов в 65 аэропортов.



«Lufthansa» объявила об отмене 7100 рейсов в марте из-за падения спроса и введенных ограничений со стороны государств на путешествия. Данная ситуация затронет внутренние перелеты по Германии, рейсы в Италию, Скандинавию, страны Балтии, Польшу, Россию, Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, и по другим направлениям, передает avianews.com. Из Франкфурта авиакомпания отменит 3 750 рейсов в 75 аэропортов, из Мюнхена - 3 350 рейсов в 65 аэропортов.



На данный момент «Lufthansa Group» заявила о сокращении полетной программы на 25%, при этом уменьшение провозных емкостей эквивалентно постановке на прикол 150 самолетов, включая 125 среднемагистральных и 25 дальнемагистральных.

Всего флот авиакомпаний «Lufthansa Group» включает 770 авиалайнеров, в том числе 180 дальнемагистральных.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса мировые авиакомпании могут потерять около $30 миллиардов.