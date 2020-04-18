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В Европарламенте поддержали предложенный план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Европарламента.
Речь идет о фискальных мерах Евросоюза, поддержке ликвидности для борьбы с COVID-19, а также о выпуске облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.
— Было очень важно, чтобы парламент высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках, – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.
Он отметил, что задача ведомства – обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна, были распределены.
Следующий шаг — предложенный план восстановления европейской экономики будет рассмотрен Европейским советом 23 апреля.
Напомним, что во Франции гостинично-ресторанный бизнес и культурно-художественную сферы освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей в результате пандемии коронавируса.
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В Европарламенте поддержали предложенный план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Европарламента.
Речь идет о фискальных мерах Евросоюза, поддержке ликвидности для борьбы с COVID-19, а также о выпуске облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.
— Было очень важно, чтобы парламент высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках, – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.
Он отметил, что задача ведомства – обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна, были распределены.
Следующий шаг — предложенный план восстановления европейской экономики будет рассмотрен Европейским советом 23 апреля.
Напомним, что во Франции гостинично-ресторанный бизнес и культурно-художественную сферы освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей в результате пандемии коронавируса.