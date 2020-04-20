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Федеральное управление железных дорог Министерства транспорта США выделит более 1 млрд долларов государственной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak для поддержания ее деятельности в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Магистраль.
— Федеральная поддержка поможет Amtrak обслуживать пассажиров, когда экономика восстановится, - заявила министр транспорта США Элейн Чао.
За последние недели количество пассажиров американской национальной компании Amtrak упало более чем на 90%, кроме того, сократились предварительные продажи билетов на ближайшие месяцы, а также остановилась работа части маршрутов.
Финансирование будет использовано для компенсации потерь от реализации проездных документов, выручка от которых используется для оплаты труда сотрудников, а также для поддержки и обслуживания сети пассажирских маршрутов, закупки топлива для тепловозов и строительных материалов для реализации существующих проектов.
— Финансирование гарантирует, что Amtrak сможет быстро вернуться к обслуживанию, необходимому для удовлетворения общественной потребности в транспортной мобильности после восстановления экономики США от чрезвычайной ситуации с коронавирусом, - отметил глава Федерального управления железных дорог Рональд Батори.
Финансирование выделяется в соответствии с принятым недавно Конгрессом США законом о преодолении последствий эпидемии коронавируса и поддержания экономической безопасности (CARES).
Напомним, что в Европарламенте поддержали предложенный план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19.
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Федеральное управление железных дорог Министерства транспорта США выделит более 1 млрд долларов государственной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak для поддержания ее деятельности в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Магистраль.
— Федеральная поддержка поможет Amtrak обслуживать пассажиров, когда экономика восстановится, - заявила министр транспорта США Элейн Чао.
За последние недели количество пассажиров американской национальной компании Amtrak упало более чем на 90%, кроме того, сократились предварительные продажи билетов на ближайшие месяцы, а также остановилась работа части маршрутов.
Финансирование будет использовано для компенсации потерь от реализации проездных документов, выручка от которых используется для оплаты труда сотрудников, а также для поддержки и обслуживания сети пассажирских маршрутов, закупки топлива для тепловозов и строительных материалов для реализации существующих проектов.
— Финансирование гарантирует, что Amtrak сможет быстро вернуться к обслуживанию, необходимому для удовлетворения общественной потребности в транспортной мобильности после восстановления экономики США от чрезвычайной ситуации с коронавирусом, - отметил глава Федерального управления железных дорог Рональд Батори.
Финансирование выделяется в соответствии с принятым недавно Конгрессом США законом о преодолении последствий эпидемии коронавируса и поддержания экономической безопасности (CARES).
Напомним, что в Европарламенте поддержали предложенный план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19.