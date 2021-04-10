Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию на работу на фондовом рынке у старейшей фондовой бирже страны, ЧАО «Украинская фондовая биржа».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— В связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся в Комиссии административным данным в течение 2020 года, – говорится в аргументации регулятора.

По информации на сайте УФБ, прошлый год она завершила с чистой прибылью 0,16 миллионов гривен против чистого убытка 0,25 миллионов гривен годом ранее, выручка пока не оглашалась, а в 2019 году она была равна 4,02 миллионам гривен.

Активы биржи на конец 2020 года составляли 17,09 миллионов гривен, в том числе основные средства – 13,21 миллионов гривен.

Свободные денежные средства биржи были равны 2,8 миллионам гривен, собственный капитал—16,09 миллионам гривен.

Основными акционерами УФБ, согласно системе раскрытия НКЦБФР, являются ООО «Джесван» – 34,45% и ООО «Украинский контракт» – 53,85%, а в госреестре бенефициаром указан глава правления Валентин Оскольский.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январским прогнозом — до 6%