Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким «плохо оценивает» состояние дорог в Николаеве.

Об этом чиновник рассказал НикВести.

— Оцениваю плохо. Города сложнее регистрировать, коммунальные дороги, по причине интенсивности использования, протяженности и отсутствия денег. Город сейчас ищет финансирование, в том числе привлекает кредит, конкурс проходит на 150 миллионов. Это будет первый шаг, чтоб дороги ремонтировать. Как депутат не требовал от мэра ничего в этом направлении, просто в курсе, что происходит, на какой стадии находится этот процесс, - сказал Виталий Ким.

При этом журналист НикВести, спрашивая о дорогах, назвал, в частности, проспект Героев Украины. Стоит отметить, что через Николаев проходят автомагистрали государственного значения - проспект Героев Украины, часть улиц Пушкинской, Никольской, Большой Морской и основные магистральные дороги через Варваровку - Одесское и Веселиновское шоссе. Эти дороги находятся не на балансе Николаева, а значит город не может финансировать их ремонт.

Ранее в Николаеве ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве.

Предварительно, по подсчетам, которые предоставил Департамент ЖКХ, на проведение ремонта дорог необходимо 100 - 120 миллионов гривен. В бюджете есть около 40 миллионов на текущий ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что с начала года в бюджет Николаева поступило в 12 раз больше денег от штрафов, чем планировалось.