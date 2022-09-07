В рамках действия «зернового коридора» из порта «Южный» впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.

Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.

«Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другой продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.