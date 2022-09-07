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В рамках действия «зернового коридора» из порта «Южный» впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.
Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.
«Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другой продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.
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В рамках действия «зернового коридора» из порта «Южный» впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.
Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.
«Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другой продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга