В рамках «зерновой инициативы» 12 октября из портов Одесской области вышли 9 судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

— «Зерновая инициатива»: 9 судов из более 150 тыс. т агропродукции вышли из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что балкер KLC ERCIYES доставит 11,5 тыс. т сои в Египет, балкер SIMAS – 13,4 тыс. т кукурузы в Ливан, а танкер AGNES VICTORY – 42 тыс. т для Индии.

От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта «Южный» вышли суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

С 1 августа, когда вышло первое судно с украинским продовольствием, уже 325 судов вывезли 7,2 млн т агропродукции из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.