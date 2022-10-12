|Швидкість вітру:
|1.2 м/с
|Схід сонця:
|07:05
|Захід сонця:
|18:12
|Температура завтра:
|+16 C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|18:14
|Температура завтра:
|+13 C°
Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
– Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах, — говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие недели США намерены выделить Украине прямую бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.
Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
– Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах, — говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие недели США намерены выделить Украине прямую бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.