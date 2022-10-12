Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

– Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах, — говорится в сообщении.