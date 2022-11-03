Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны по отношению к доллару.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что для смены курса пока нет причин, информирует пресс-служба регулятора.

«В настоящее время Национальный банк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время, надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу пока нет», — говорится в сообщении.

Сергей Николайчук сообщил, что решения по регулированию валютного рынка во время военного положения имеют целью обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращению непроизводительного оттока капитала.

В частности, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, одновременно валютные ограничения — обеспечить критические потребности экономики без вреда для валютного рынка.

Напомним, президент Владимир Зеленский в среду, 26 октября, подписал закон об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения. После вступления закона в силу Минфин получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время совершенной РФ агрессии против Украины.

Национализация такого банка будет происходить через процедуру зачисления его в категорию неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства. Продажа банка за 1 гривну будет производиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.