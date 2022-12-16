В четверг, 15 декабря, компания Glovo начала возобновлять свою работу в Николаеве. Сервис возвращается в город после почти десяти месяцев отсутствия.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Glovo появился в Николаеве 12 августа 2019, который стал седьмым городом, где заработал сервис. С началом полномасштабного вторжения сервис приостановил работу во всех городах Украины и с 26 февраля начал постепенно возобновлять работу только там, где это было безопасно.

Николаев стал 38 городом, в котором заработал сервис после 24 февраля.

«До сих пор работа Glovo в Николаеве была невозможной, из-за близости линии фронта и высокой степени опасности. Но даже в течение десяти месяцев войны для жителей Николаева в Glovo были доступны заказы консультаций врача online, а также возможность внести благотворительные фонды», — отмечают в компании.

Последние несколько недель Glovo активно готовился к перезапуску в Николаеве. Заведениям питания, супермаркетам, магазинам и аптекам потребовалось время на возобновление процессов и подключение к сервису доставки.

В настоящее время территория покрытия Glovo в Николаеве составляет часть Заводского, Центрального и Ингульского районов, а также микрорайон ПТС. Актуальная зона доставки отмечена на карте.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что после освобождения Херсона в Николаев начало возвращаться много малых предприятий, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.