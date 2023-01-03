Министерство финансов опубликовало итоги исполнения государственного бюджета за 2022 год. В частности, по данным Госказначейства, в общий фонд бюджета за год поступило 1 491,1 миллиарда гривен.

Из внешних источников, сообщает ведомство, Украина привлекла 564,2 миллиарда гривен. Наибольшую долю в этой цифре имеют ссуды Европейского союза в рамках нового пакета экстренной макрофинансовой помощи.

— Кроме того, за 2022 год 480,6 млрд грн поступило в общий фонд государственного бюджета в виде международной помощи (грантов), – сообщает ведомство.

Украина выплатила 448,6 миллиарда в счет погашения госдолга, еще 156,5 миллиарда – на обслуживание долгов.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 2 702,4 миллиарда гривен

— За 2022 год государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 911,1 миллиарда гривен, в том числе общий фонд – в сумме 909,5 миллиарда гривен, против запланированного росписью общего фонда на 2022 год дефицита в сумме 1399,5 миллиарда гривен, – сообщает Минфин.

Напомним, Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму более 21,2 миллиарда гривен в эквиваленте.