Правительство Украины изменило правила проведения аукционов и временно отменило торги в системе электронных закупок Prozorro, поскольку не все могут участвовать в них из-за постоянных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении платформы.

Следовательно, с 3 января открытые торги с особенностями будут временно проходить без аукциона.

— С начала массированных обстрелов нашей энергоинфраструктуры со стороны страны-террориста мы все чаще получали обращения от предпринимателей, которые не смогли принять участие в аукционе из-за отсутствия интернета, — отметила и.о. директора ГП Prozorro Наталья Шимко.

В Prozorro добавили, что несколько раз мы были вынуждены перенести дату проведения аукционов, однако в нынешних условиях это не системное решение проблемы и приводит к затягиванию торгов.

Также там добавили, что отказ от торгов это лишь временное решение проблемы.

— Мы будем рады вернуть их, как только ситуация с нашей энергосистемой будет более стабильной и прогнозируемой, — добавили в Prozorro.

Отмечается, что при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки. По словам Шимко, система будет автоматически определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, предоставленных поставщиками при подаче своего тендерного предложения.

Напомним, в «Укрэнерго» считают, что атаки России на энергосистему Украины теоретически могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая.