В Николаеве и территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, обнаружили и арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими минеральными удобрениями на почти 100 миллионов гривен. Груз прибыл в Николаев еще до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отметим, что, судя по всему, речь идет о находящемся в Николаеве МСП «Ника-Тера».

Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн.

«Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме транзит. По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям – «Уралкалий» и «Беларуськалый». В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть с которым в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины., - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий Служба безопасности инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в ноябре 2022 года глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в Вене встречался с бизнесменом Дмитрием Фирташем. В комментарии журналистам тогда Давид Арахамия заявил, что основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение «вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Тера, а также вопрос урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью».