В Головному управлінні розвідки підтвердили свою причетність до підриву автівки колишнього «начальника міліції» окупантів, депутата «Народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка, в результаті якого він загинув.

Про це повідомили в ГУР.

В розвідці додали, що підрив відбувся 8 листопада о 08:40.

«Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам філіпоненко особисто жорстоко катував людей. Воєнний злочинець філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення «лнр», мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48», — написали в ГУР.

Там додали, що спеціальну операцію з ліквідації Михайла Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.

«Головне управління розвідки Міністерство оборони України застерігає: усі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній росії на тимчасово окупованих територіях України ― відомі! ГУР МО України констатує ― усі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату! Полювання триває!», — резюмували у розвідці.

Нагадаємо, на початку жовтня на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.