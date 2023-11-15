У січні – жовтні 2023 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів усіх рівнів 10,5 мільярдів гривень ПДФО.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Зокрема, до місцевих бюджетів забезпечено надходження ПДФО у сумі 8,3 мільярди гривень, що на 1,1 мільярд гривень, або на 16% більше, ніж у аналогічному періоді 2022 року.

До державного бюджету перераховано понад 2,2 мільярди гривень ПДФО, що на 16,8% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Додатково надійшло 319,3 мільярди гривень.

«Нагадаємо, роботодавець, що виплачує доходи у вигляді заробітної плати, є особою, відповідальною за нарахування, утримання і сплату (перерахування) до бюджету ПДФО», — додали у податковій.

У вересні повідомлялося, що з початку року на Миколаївщині платники податків сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 12 мільярдів гривень.